Представители Алтая познакомились с лучшими практиками нацпроекта «Производительность труда»

Ежеквартальный семинар для сотрудников региональных центров компетенций по обмену опытом состоялся в Москве 16 апреля в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

От Алтайского края семинар посетили руководитель регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер и администратор регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» Александр Косарев.

Организатором семинара выступил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Участники семинара обсуждали вопросы достижения целевых показателей федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», изменения в нацпроекте, а также формирование рейтинга региональных центров компетенций и сертификацию команд на местах.

Отметим, что на сегодняшний день сертификацию прошли 18 региональных центров из 45 запланированных. Алтайский РЦК был сертифицирован с высоким результатом в марте этого года.

Как подчеркнул руководитель федерального центра компетенций Николай Соломон, сегодня участники нацпроекта «Производительность труда» прямо говорят, какую пользу несет и для бизнеса, и для сотрудников предприятий национальный проект.

Семинар. Фото предоставлено организатором.

«Сейчас на IT-платформе зарегистрировано более 8 тысяч компаний. Реализация проекта в части привлечения компаний идет по плану. На текущий момент присоединились уже более 2400 предприятий. Из них порядка 850 реализуют мероприятия по росту производительности труда при поддержке ФЦК, еще 670 компаний — под кураторством РЦК», — добавил Николай Соломон.

Он также акцентировал внимание на том, что в апреле нацпроект претерпел ряд изменений.

В частности, согласно внесенным корректировкам, нацпроект дополнили торговлей. Кроме того, допустимая доля иностранного участия в капитале для потенциальных участников проекта увеличена вдвое — с 25 до 50%.

Подобные семинары по обмену опытом, лучшими практиками и обсуждению текущих вопросов совместной работы федеральных и региональных экспертов планируют сделать традиционными и проводить их ежеквартально.

Семинар. Фото предоставлено организатором.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru