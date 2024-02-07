Прекратил все операции с Россией крупнейший китайский банк. Ожидается коллапс

Кредитное учреждение служило ключевым расчетным центром для российских импортеров.

Прекращение проведения расчетов коснулось всех межбанковских платежных систем, включая российскую СПФС.

Эксперты прогнозируют логистический коллапс.

Скоро в Китае будут праздновать Новый год, который затянется как минимум на две недели, напоминает Газета.Ru. И вывезти товар из Поднебесной будет невозможно до окончания народных гуляний.

Ранее сообщалось, что китайские банки ужесточат ограничения для клиентов из России. Это происходит из-за того, что США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ.

Кредитные организации намерены разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору.

Также кредиторы из КНР усиливают комплексные проверки клиентов, ведущих бизнес в России или перевозящих важные товары в РФ через третьи страны.

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