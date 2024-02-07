7 февраля
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Экономика

Прекратил все операции с Россией крупнейший китайский банк. Ожидается коллапс

Китайский банк Chouzhou Commercial остановил все операции с РФ, сообщают «Ведомости».

Китай.
Китай.
Фото: ru.freepik.com, автор tawatchai07.

Кредитное учреждение служило ключевым расчетным центром для российских импортеров.

Прекращение проведения расчетов коснулось всех межбанковских платежных систем, включая российскую СПФС.

Эксперты прогнозируют логистический коллапс.

Скоро в Китае будут праздновать Новый год, который затянется как минимум на две недели, напоминает Газета.Ru. И вывезти товар из Поднебесной будет невозможно до окончания народных гуляний.

Ранее сообщалось, что китайские банки ужесточат ограничения для клиентов из России. Это происходит из-за того, что США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ.

Кредитные организации намерены разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору.

Также кредиторы из КНР усиливают комплексные проверки клиентов, ведущих бизнес в России или перевозящих важные товары в РФ через третьи страны.

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