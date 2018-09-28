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Премьер Медведев вплотную занялся свалками

На заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России будет создана отдельная отрасль по сбору, сортировке и переработке отходов с использованием зарубежного опыта.

Дмитрий Медведев на совещании.
Дмитрий Медведев на совещании.
government.ru

«Одна из первоочередных задач — провести всю необходимую работу по ликвидации свалок. Мы создадим, по сути, новую отрасль по сбору, сортировке и переработке отходов», — заявил глава кабмина.

Общественный контроль

В регионах будет создана система общественного контроля, чтобы предупредить появление новых незаконных свалок, после того, как будут ликвидированы особо опасные незаконные свалки, которые выявлены в городах на 1 января 2018 года.

Впечатления от отрасли

Медведев призвал использовать опыт других стран, где предприятия мусороперерабатывающей отрасли производят «серьезное впечатление», пишет polit.ru. Особо впечатлил Медведева опыт Финляндии в этом вопросе.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость снизить уровень загрязнения воздуха в городах, особенно в промышленных центрах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил придумать наказание для губернаторов тех регионов России, где в школах до сих пор остались туалеты на улицах, заявил глава кабмина на селекторном совещании с регионами, посвященном началу учебного года.

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