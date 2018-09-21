Раскрутка санкционного «маховика»: Медведев предупредил о непростой ситуации в экономике РФ

На заседании кабмина он заявил, что нужно учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также в не меньшей степени — возможность расширения торговых войн и раскрутку санкционного «маховика». Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни людей, заверил глава правительства.

2019 год Медведев назвал «адаптационным» для экономики и отметил, что новый пакет структурных изменений выведет ее на более высокую траекторию. Так, по прогнозам Минэкономразвития, с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит 3%.

«Локомотивами» станут химическая и пищевая промышленность, машиностроение, развитие инфраструктуры и жилищного строительства, добавил премьер. По его словам, ожидается и стабильный рост реальных доходов населения, а инфляция должна остаться в рамках целевого показателя в 4%.

И будет продолжена политика импортозамещения и поддержка несырьевого экспорта.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер из США Рей Далио заявил, что в ближайшие два года можно ждать новый финансовый кризис.

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется на низшей точке роста, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в рамках Дальневосточного экономического форума. Выход из кризиса, по мнению Орешкина, будет возможен в ближайшие 12 месяцев после его начала.