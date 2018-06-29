Медведев распорядился обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста

Пресс-служба "единороссов" информирует, что в числе такого рода мер — "повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости" с гражданами, достигшими этого возраста.

Также Медведев подчеркнул, что главная цель предложенных правительством изменений в пенсионное законодательство — "сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной".

"И обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции", — цитирует пресс-служба Медведева.

Заседание было посвящено предложениям правительства РФ по совершенствованию пенсионной системы и состоялось 28 июня в Москве, пишет bfm.ru.

"Главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули участники заседания", — отмечают в партии. В ходе расширенного заседания Совета работали три секции, и речь на них, в частности, шла о повышении продолжительности и качества жизни граждан старшего возраста, обеспечении их занятости; поднималась тема досрочного выхода на пенсию, уточнили в "Единой России".

Медведев выступил перед участниками заседания Совета по окончании работы его дискуссионных площадок.