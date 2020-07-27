Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Премьер Мишустин согласился провести «надзорный эксперимент» над предпринимателями

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление № 1108, которое регламентирует досудебное оспаривание решений надзорных органов представителями бизнеса и индивидуальными предпринимателями. Экспериментальное решение 27 июля размещено на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин.
nalog.ru

Суть эксперимента заключается в том, что представители бизнеса смогут через портал «Госуслуги» обжаловать в досудебном порядкерешения контрольных и надзорных органов — МЧС, Росздравнадзора и Роспожнадзора.

В частности, таким способом можно будет оспорить назначение плановой или внеплановой проверки, а также в случае несогласия с предписаниями контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, надёжности гидротехнических сооружений, в сфере качества лекарств и медицинской помощи.

«Обращение гражданина, в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя, подписывается простой либо усиленной электронной подписью. Для организации потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Пошлина за подачу заявления не взимается», — отмечает кабмин.

Ответ со стороны госоргана на обращение предпринимателя должен быть размещен в течение двух дней на этом же портале. Надзорное ведомство должно либо согласиться с доводами заявителя и отменить свое решение (предписание), либо отказать ему в этом.

Если эксперимент будет признан удачным, досудебное обжалование распространят на другие виды контроля и надзора, отметили в пресс-службе правительства.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость