Премьер Мишустин согласился провести «надзорный эксперимент» над предпринимателями

Суть эксперимента заключается в том, что представители бизнеса смогут через портал «Госуслуги» обжаловать в досудебном порядкерешения контрольных и надзорных органов — МЧС, Росздравнадзора и Роспожнадзора.
В частности, таким способом можно будет оспорить назначение плановой или внеплановой проверки, а также в случае несогласия с предписаниями контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, надёжности гидротехнических сооружений, в сфере качества лекарств и медицинской помощи.
«Обращение гражданина, в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя, подписывается простой либо усиленной электронной подписью. Для организации потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Пошлина за подачу заявления не взимается», — отмечает кабмин.
Ответ со стороны госоргана на обращение предпринимателя должен быть размещен в течение двух дней на этом же портале. Надзорное ведомство должно либо согласиться с доводами заявителя и отменить свое решение (предписание), либо отказать ему в этом.
Если эксперимент будет признан удачным, досудебное обжалование распространят на другие виды контроля и надзора, отметили в пресс-службе правительства.