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Экономика

Пресс-секретарь Путина пояснил, почему заработал больше шефа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему заработал больше Владимира Путина в 2020 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Вопросы на эту и другие темы пресс-секретарю президента задали журналисты «Комсомольской правды», пишет ТАСС.

По словам Пескова, его доходы оказались выше, чем у Путина за счет процентов от банковских вкладов и отданных в управление компаниям средств.

Также Песков заметил, что не только он, но и «многие заработали больше, чем президент», пишет bfm.ru.

Представитель Кремля рассказал также, где глава государства хранит свою «Волгу» с прицепом «Скиф».

По словам Пескова, вероятно, они находятся на хранении в гараже.

«Я не знаю точно, где хранится „Волга“ и прицеп „Скиф“, но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Доходы

Согласно опубликованным ранее декларациям, доход Путина составил менее 10 млн рублей, а Пескова — около 12,5 млн рублей.

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