Пресс-секретарь Путина пояснил, почему заработал больше шефа

Вопросы на эту и другие темы пресс-секретарю президента задали журналисты «Комсомольской правды», пишет ТАСС.
По словам Пескова, его доходы оказались выше, чем у Путина за счет процентов от банковских вкладов и отданных в управление компаниям средств.
Также Песков заметил, что не только он, но и «многие заработали больше, чем президент», пишет bfm.ru.
Представитель Кремля рассказал также, где глава государства хранит свою «Волгу» с прицепом «Скиф».
По словам Пескова, вероятно, они находятся на хранении в гараже.
«Я не знаю точно, где хранится „Волга“ и прицеп „Скиф“, но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Доходы
Согласно опубликованным ранее декларациям, доход Путина составил менее 10 млн рублей, а Пескова — около 12,5 млн рублей.