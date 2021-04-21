21 апреля
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Жизнь

Песков рассказал про банковские вклады Путина и предположил, где он хранит свою «Волгу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об имуществе Владимира Путина и предположил, где тот может хранить свой автомобиль «Волга».

Владимир Путин сел за руль автомобиля «Волга» ГАЗ-3111, 2000 год.
Владимир Путин сел за руль автомобиля «Волга» ГАЗ-3111, 2000 год.
kremlin.ru

В интервью радио «Комсомольская правда» Песков отметил, что у Путина есть банковские вклады, не уточнив, в какой финансовой организации они хранятся.

Что касается автомобиля «Волга» и прицепа «Скиф», которые задекларировал российский лидер, то по словам Пескова, вероятно, они находятся на хранении в гараже.

«Я не знаю точно, где хранится „Волга“ и прицеп „Скиф“, но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также напомнил, что на «Волге» Путин в свое время катал экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Ранее сообщалось, что за 2020 год президент РФ задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей.

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