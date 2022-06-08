Президент Сербии описал «адскую для всех» жизнь в Европе без российского газа

«Худший сценарий для всех — если россияне по какой-либо причине остановят поставки газа в Европу, не нам, в Европу. Или потому, что кто-то не заплатит в рублях, или не захочет, есть разные варианты. При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до 320−350 евро за мегаватт, это ад для всех», — отметил Вучич.