8 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Президент Сербии описал «адскую для всех» жизнь в Европе без российского газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «адом для всех» в Европе станут те времена, когда Россия остановит поставки газа, сообщает РИА «Новости».

Сергей Лавров и Александр Вучич. Белград, 15 декабря 2020 года.
Сергей Лавров и Александр Вучич. Белград, 15 декабря 2020 года.
mid.ru

«Худший сценарий для всех — если россияне по какой-либо причине остановят поставки газа в Европу, не нам, в Европу. Или потому, что кто-то не заплатит в рублях, или не захочет, есть разные варианты. При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до 320−350 евро за мегаватт, это ад для всех», — отметил Вучич.

Он уверен, что в момент прекращения поставок газа возникнет нехватка электричества во всей Европе.

«Когда не станет газа, вы не сможете снабжать газовые теплоэлектростанции. Ключевой вопрос в этом будет финансовый. Если купите миллион кубометров газа по (ожидаемой рыночной — ред.) цене в 5 тысяч долларов за тысячу кубометров, это уже пять миллионов долларов в день, а если купите 5 миллионов кубометров, это уже 25 миллионов долларов в день, за три месяца это 2 миллиарда 250 миллионов евро, кто за это заплатит?» — подчеркнул глава Сербии.

Ранее немцам посоветовали перейти на кошачий метод умывания, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость