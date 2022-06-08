Президент Сербии описал «адскую для всех» жизнь в Европе без российского газа

«Худший сценарий для всех — если россияне по какой-либо причине остановят поставки газа в Европу, не нам, в Европу. Или потому, что кто-то не заплатит в рублях, или не захочет, есть разные варианты. При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до 320−350 евро за мегаватт, это ад для всех», — отметил Вучич.
Он уверен, что в момент прекращения поставок газа возникнет нехватка электричества во всей Европе.
«Когда не станет газа, вы не сможете снабжать газовые теплоэлектростанции. Ключевой вопрос в этом будет финансовый. Если купите миллион кубометров газа по (ожидаемой рыночной — ред.) цене в 5 тысяч долларов за тысячу кубометров, это уже пять миллионов долларов в день, а если купите 5 миллионов кубометров, это уже 25 миллионов долларов в день, за три месяца это 2 миллиарда 250 миллионов евро, кто за это заплатит?» — подчеркнул глава Сербии.
Ранее немцам посоветовали перейти на кошачий метод умывания, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.