21 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Немцам посоветовали перейти на кошачий метод умывания для победы над Россией

Немцев призвали пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Кошки
Кошки
petpop.cc

Министр экономики Германии Роберт Хабек предложил «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».

«Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа», — говорится в статье.

Дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».

«Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде „процесс самоочищения“. Но эти нужные нам полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», — пояснила эксперт.

Этот метод сработает, если «легонько смывать с кожи грязь чистой водой без мыла». По мнению дерматолога, не стоит мыться с мылом даже после занятий спортом, так как «пот исчезнет сразу с кожи, как только вы чуть-чуть спрыснете ее водой».

«Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», — отметили в статье.

Ранее другой министр предложил жителям Германии медленнее ездить для экономии каждой капли топлива.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость