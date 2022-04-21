Немцам посоветовали перейти на кошачий метод умывания для победы над Россией

Немцев призвали пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Министр экономики Германии Роберт Хабек предложил «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».

«Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа», — говорится в статье.

Дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».

«Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде „процесс самоочищения“. Но эти нужные нам полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», — пояснила эксперт.

Этот метод сработает, если «легонько смывать с кожи грязь чистой водой без мыла». По мнению дерматолога, не стоит мыться с мылом даже после занятий спортом, так как «пот исчезнет сразу с кожи, как только вы чуть-чуть спрыснете ее водой».

«Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», — отметили в статье.

Ранее другой министр предложил жителям Германии медленнее ездить для экономии каждой капли топлива.