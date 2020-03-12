Президент успокоил. Путин уверен, что Россия достойно пройдет непростой экономический период

Президент России Владимир Путин уверен, что наша страна спокойно и достойно пройдет «турбулентный период» в мировой экономике.

Об этом глава государства завил на встрече с крупнейшими российскими инвесторами.

В начале беседы президент отметил, что сейчас наблюдаются «турбулентные процессы на мировых энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках».

«Все вы наверняка видите, как реагирует на это Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также президент заметил следующее: «Надеюсь — я выступая в Думе, тоже упомянул об этом, — даже не надеюсь, а уверен: Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно».

Напомним, что за последние дни курс рубля снизился на фоне падения цен на нефть. Ряд экспертов в этой связи заявили, что жители страны в самом скором времени ощутят негативные последствия ослабления рубля.