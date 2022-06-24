При поддержке банка «Открытие» стартовал юбилейный литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае

Литературный фестиваль, посвященный известному советскому и российскому поэту Роберту Рождественскому, ежегодно проводится в столице Алтайского края Барнауле и на родине поэта — в селе Косиха. В этом году фестиваль посвящен 90-летию со дня рождения поэта. Торжественное открытие будет проходить в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры (ГМИЛИК) Алтая.

Первые мероприятия фестиваля уже прошли накануне, 23 июня: творческие встречи с поэтами и писателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Алтайского края, а также возложение цветов к памятнику русского и белорусского народов «Алтай-Хатынь».

Также накануне в Государственной филармонии Алтайского края прошла презентация программы «Музыкально-поэтический диалог: Роберт Рождественский — Марина Цветаева» с участием вокальной группы ViVA, солистки театра Геликон-опера Лидии Святозаровой, симфонического оркестра краевой филармонии. Новый музыкальный проект представил уроженец Алтайского края, продюсер и исполнитель Александр Балыков. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках фестиваля пройдет презентация нового сборника стихов Рождественского «Избранное», который был подготовлен в рамках губернаторского издательского проекта. Будут представлены новые выставки из фонда ГМИЛИКА: «Первые 10 мгновений в вечности… (к 10-летию Мемориального музея Р.И. Рождественского)» и концептуальная выставка «Письмо в XXХ век: Роберт Рождественский о прошлом и будущем». Также состоится награждение лауреатов третьей творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».

Фестиваль продолжится 25 июня на малой родине поэта, в селе Косиха, в том числе, в Мемориальном музее Рождественского с программой, рассчитанной на всех почитателей таланта великого поэта.

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