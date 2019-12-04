Прикольно, но не прибыльно. Алтайские айтишники обсудили проблемы внедрения технологичных решений в бизнес и жизнь

Компании из сферы IT уже обладают знаниями и технологиями, которые способны перевернуть существующие экономические модели. Однако произойдет это еще не скоро, в перспективе через 10−15 лет — к такому выводу пришли участники экспертного совета отрасли, который организовал ИД «Алтапресс». Встреча состоялась в ресторане Lan Gusto. Публикуем наиболее интересные выступления спикеров. Они объясняют, почему цифровизация идет не так быстро, как хотелось бы.

Хайп против инерции

Предприятиям не хватает осознанности при внедрении цифровых решений. Некоторые совсем отрицают их необходимость, другие применяют бездумно и не получают эффекта. Почему стоит избегать крайностей, рассказал Денис Газукин.

Денис Газукин,

руководитель компании Freematiq:

Распространению цифровых технологий мешает инерция сознания. «Мы будем обновляться, если найдем новые рынки» — это рассуждения покойника. Инерция ведет к смерти. Когда конец наступит, зависит от того, насколько раскручен маховик предприятия. Нет постоянной борьбы за себестоимость и осознанного поиска новых рынков? Считайте, что вы идете в никуда. Люди старой закалки часто этого не понимают. Они думают: «Я долго не проживу, на мой век инерции хватит». Это первая часть проблемы.

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Вторая — информационный хайп, который провоцируют органы власти и массмедиа. Благодаря ему многие люди все-таки начинают что-то делать в плане цифровизации, но бездумно, по принципу «раз модно, тогда сделаем». В итоге в цифровизацию вваливают бюджеты, но ничего не происходит.

Эксперт задается вопросом: «Где золотая середина?». По его словам, у любой цифровизации должен быть экономический эффект. Вопрос даже не в том, чтобы много заработать, а в том, чтобы предприятие продолжало жить.

Вокруг технологий создают шум, но на практике оказывается, что применение у них ограниченное. Так было, например, с блокчейном (технология распределенных реестров, на основе которой работают криптовалюты. — Прим. ред.).

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Денис Газукин,

руководитель компании Freematiq:

То же происходит с искусственным интеллектом. Мы им занимаемся, год назад нас «разрывали», сейчас все поутихло. Люди влили бюджеты и обожглись. Эти технологии будут развиваться, но не так, как мы думаем. Масштабные изменения — вопрос 10−15 лет. Сейчас пока речь идет о небольших и прикладных решениях. Допустим, заменить контролера камерой.

Интернет вещей, уверен спикер — недооцененная технология. По словам эксперта, в промышленности благодаря ей можно получить серьезные экономические результаты. Предприятия «тормозят» с внедрением, даже самые продвинутые. Для разработчиков это хорошо — они успеют приготовить конкурентные решения.

Что касается виртуальной реальности, то у нее большие перспективы в области обучения и систем-ассистентов. Обучать в виртуальной среде быстрее, дешевле и безопаснее, чем на рабочих объектах. Ассистент системы — это помощники уже квалифицированных сотрудников.

Например, в формате дополненной реальности они могут помогать ремонтировать технику. В США эта технология развита, Россия же от них сильно отстает.

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Увидеть мертвых кур

Распространение цифровых технологий сейчас зависит от потребностей, желаний заказчиков и их готовности к инвестициям. Технологии уже есть, осталось начать их внедрять, уверен Дмитрий Сидоренко.

Дмитрий Сидоренко,

директор Алтайского отделения «МегаФона»:

«МегаФон» успешно продемонстрировал модель «Цифрового двойника» Кронштадта в Санкт-Петербурге в этом году. Ее также несколько раз показывали президенту. «Цифровой двойник» — это единая база данных о всех сферах жизни города. Она объединяет множество разнотипных данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования — от фото- и видеоинформации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. В один клик можно увидеть, как движется население, очереди в детские сады, транспорт и так далее.

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Нужно ли «нарисовать» так всю страну? Это вопрос приоритетов. После этого лета мы знаем, что темы экологии и лесных пожаров значительно актуализировались. Многие регионы уже начали внедрять цифровые решения, например системы мониторинга пожаров и наводнений.

У «МегаФона» есть такие продукты. Также есть инструменты по мониторингу сельхозземель, которые могут работать на сети разных поколений (2G, 3G, LTE, 5G).

«МегаФон» предлагает бизнесу рабочие решения для цифровизации, оптимизации и контроля многих процессов компаний, которые окупятся за считанные месяцы. Вопрос в желании и потребности заказчиков, а также в их готовности внедрять «умные» инструменты.

Так, как установка датчиков на молоковозы помогла сократить в разы порчу молока по дороге из Барнаула в Новосибирск. Оказалось, что для экономии топлива водитель выключал рефрижератор, а бензин сливал для собственных нужд.

Другой пример. В Красноярском крае с 2013 года используются мобильные кардиографы — система удаленной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Устройства записывают и за несколько секунд по сотовой сети «МегаФона» передают электрокардиограммы в краевую больницу, где полученные данные обрабатывают кардиологи.

Примерно в каждом двадцатом случае выявлялось состояние, угрожающее жизни больного.

В Кемеровской области компания оказывает услуги компании «СДС-Уголь», где для дистанционного управления объектами и сбора информации «МегаФон» обеспечил более 2 тыс. единиц техники на всех предприятиях компании специальными M2M-модулями.

Сейчас в компании работают над решением для птицефабрики. В клетках время от времени умирают куры, специальный человек ходит между клетками, осматривает их и забирает мертвых птиц. Его присутствие плохо влияет на живых — они нервничают, хуже несутся.

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Одно из решений — установка систем видеонаблюдения. Осталось «научить» камеры распознавать мертвых куриц, чтобы сотрудник только забирал птиц из нужных клеток.

Дмитрий Сидоренко,

директор Алтайского отделения «МегаФона»:

Все эти примеры ярко показывают одну из тенденций отрасли (я бы хотел это подчеркнуть): операторы связи действительно больше «не труба». Об этом модно было говорить еще пять лет назад, теперь это становится реальностью. Другими словами, «МегаФон» не только предоставляет сети, по которым перемещаются данные, но и продает цифровые проекты и решения. По моим последним подсчетам, у нас есть около 40 видов кейсов на все случаи жизни.

Оповестить и спасти

Эксперты делают ставки на разные технологии. Кто-то говорит, что виртуальная реальность изменит мир, кто-то — что 5G. У Алексея Клушина на этот счет свое мнение, подкрепленное реальными примерами.

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Алексей Клушин,

коммерческий директор компании «Кортэл»:

По моему мнению, две базовые технологии перевернут экономику в ближайшем будущем — это искусственный интеллект и интернет вещей (IoT). Они существенно изменят цикл производства, добавленную стоимость, снизят себестоимость и создадут новые профессии. Могу привести примеры их использования. На крупном промышленном предприятии в Сибири стояла задача контроля газовой среды. Когда на производстве случаются аварии, то выбрасываются газы, смертельные для человека, — сернистые, углекислый и так далее. Вероятность взрывов повышается. Требовался проактивный мониторинг газовой среды, оперативное оповещение людей об утечках и вывод их с опасных участков. Завод большой, добежать до людей физически невозможно. А многие газы без запаха, человек не понимает, что ими дышит, и умирает быстро.

В итоге задачу решили так: срабатывают датчики об утечке, в центре мониторинга видят, что какой-то человек пошел в опасную зону, ему на каску приходит оповещение.

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Такое решение в масштабах завода, где работают несколько десятков тысяч рабочих, стоит немного — десятки миллионов рублей. Смертность и травматизм из-за газов снизились до нуля.

На этом же предприятии внедрили решение на основе искусственного интеллекта. Несколько станков на конвейере обвешали датчиками и благодаря им прогнозируют поломки оборудования, делают плановые замены.

Благодаря этому конвейер не останавливается, решение окупилось за один месяц. По словам Клушина, его компания выступала внешним консультантом на этих проектах.

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