«Применяй. Обучай. Совершенствуй»: алтайские тренеры по бережливому производству приняли участие в федеральной школе тренеров

Пятая юбилейная Школа тренеров от Федерального центра компетенций «Применяй. Обучай. Совершенствуй» состоялась в Москве с 20 по 22 сентября. Участниками ежегодной практической конференции стали 500 тренеров и инструкторов по бережливому производству из 63 регионов России, которые на протяжении трех дней знакомились с лучшими отраслевыми практиками и опытом компаний по эффективной организации обучения.

Алтайский край на этом мероприятии представляли тренеры предприятий-участников национального проекта «Производительность труда»: АО «Алтайвитамины», АО «Бийское производственное объединение „Сибприбормаш“», ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» и РЦК Алтайского края.

В целом в нашем регионе подготовлено более 100 тренеров и инструкторов по бережливому производству в рамках национального проекта.

В первый день работы Школы тренеров состоялась традиционная встреча генерального директора Федерального центра компетенций Николая Соломона с участниками конференции. Глава ФЦК обратил внимание на изменения, произошедшие на российском консалтинговом рынке из-за ухода многих зарубежных компаний, а также рассказал об особой роли ФЦК в вопросе импортозамещения.

«Мы сейчас помогаем тем предприятиям, чья продукция пользуется наибольшим спросом в силу возникших ограничений. Активно начинаем работать с компаниями авиастроительной отрасли, производителями автокомпонентов, и другими. В ФЦК есть отраслевые команды экспертов. Мы в короткие сроки помогаем компаниям увеличивать объемы производства и продаж. За четыре года мы не раз доказывали эффективность применяемых нами методик и инструментов бережливого производства», — подчеркнул Николай Соломон.

С 2018 года участниками Школы стали 2,5 тыс. сотрудников предприятий и региональных центров компетенций. При этом главная особенность развития тренеров — ориентированность на практику.

Программа обучения позволила получить дополнительные знания сразу по трем направлениям — применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.