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6 июня
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Экономика

Проблема: бизнес-омбудсмен Титов попросил разрешить корпоративы

Бизнес-омбудсмен России, известный предприниматель и винодел Борис Титов предложил правительству спасти десятки тысяч человек, занятых в шоу-бизнесе.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

«Если еще три месяца пройдут в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», — сказал Титов во время онлайн-конференции, посвященной проблемам индустрии развлечений.

По его словам, самое главное сейчас — это решить вопрос с уже купленными билетами, а также как можно скорее разрешить закрытые, так называемые неафишные, мероприятия, то есть корпоративы, с соблюдением всех санитарных норм, сообщает ТАСС.

Бизнес-омбудсмен намерен обратиться по этому поводу к главе Роспотребнадзора, пишет bfm.ru.

Кроме того, по мнению Титова, в России может появиться защитник индустрии развлечений — отдельный омбудсмен в этой сфере.

Представители так называемого российского шоу-бизнеса время от времени жалуются, что из-за режима самоизоляции у них упали доходы.

Предприниматели таким предлагают работу — таксистом, скотником, дояркой. А некоторым высылают лапшу быстрого приготовления.

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