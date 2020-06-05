Проблема: бизнес-омбудсмен Титов попросил разрешить корпоративы

«Если еще три месяца пройдут в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», — сказал Титов во время онлайн-конференции, посвященной проблемам индустрии развлечений.
По его словам, самое главное сейчас — это решить вопрос с уже купленными билетами, а также как можно скорее разрешить закрытые, так называемые неафишные, мероприятия, то есть корпоративы, с соблюдением всех санитарных норм, сообщает ТАСС.
Бизнес-омбудсмен намерен обратиться по этому поводу к главе Роспотребнадзора, пишет bfm.ru.
Кроме того, по мнению Титова, в России может появиться защитник индустрии развлечений — отдельный омбудсмен в этой сфере.
Представители так называемого российского шоу-бизнеса время от времени жалуются, что из-за режима самоизоляции у них упали доходы.
Предприниматели таким предлагают работу — таксистом, скотником, дояркой. А некоторым высылают лапшу быстрого приготовления.