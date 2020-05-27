Проблемный алтайский свинокомплекс не получилось продать

В лот входили объекты недвижимости, оборудование, земельные участки, более 57,8 тысяч голов свиней и транспортные средства. На участие в открытом аукционе, запланированном на 28 мая, не было подано ни одной заявки.

Ранее сообщалось, что свинокомплекс намерен выкупить ее арендатор — компания «Митпром». В 2019 году компания увидела в отрасли большой производственный потенциал и экс­портные перспективы. Экс­портные поставки планируются в Китай и Вьетнам.

В «Митпроме» уточнили, что приоритетным направлением для «Алтаймясопрома» останется внутрироссийский рынок.