Продали поместье Рокфеллера и Абрамовича. Подробности об особняке

Особняком в прошлом владел миллиардер Дэвид Рокфеллер.
В последние годы в здании никто не жил, указывает РБК. Дело в том, что дом значительно разрушил ураган Ирма.
Рокфеллер (умер в 2017-м) приобрел особняк в 1957 году.
По данным Forbes, в 2009 году особняк $90 млн долларов приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он много лет инвестировал в остров. За более чем 10 лет местные жители сами разбогатели, оказывая услуги Абрамовичу и другим сверхбогатым клиентам.
Санкции и остров
Остров на Карибах — заморское сообщество Франции. В прошлом году французские власти объявили, что в рамках санкций против России заморозили принадлежащие Абрамовичу объекты недвижимости стоимостью почти 1 млрд долларов.
Летающий «Бандит»
Ранее Абрамович решил продать своего летающего «Бандита». Это Boeing 767−300ER.
От споттеров судно получило кличку «Бандит» за характерную черную полосу у кабины пилотов, напоминающую темные очки.
Продажей воздушного судна занимается оператор Global Jet Monaco SAM. Ориентировочная стоимость самолета составляет 100 млн долларов. Абрамович купил его в 2003 году за 315 млн долларов.
Самолет может вместить до 34 пассажиров. Он оснащен читальным залом, тремя гостевыми спальнями, столовой и гостиной. Дальность полета Boeing 767−300ER составляет 11 300 километров