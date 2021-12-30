Продукты в России за год подорожали на 10%, выяснили в Росстате

Годовая инфляция в России составила 8,39%, а продовольственные товары подорожали на 10,62%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предварительную оценку Росстата.

В Росстате отметили, что уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достигал 12,91%.

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года — 108,39%", — рассказали в ведомстве.

Для сравнения: в декабре 2020 года цены выросли на 0,83%, в годовом выражении — 4,91%.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36%, а за год — 10,62%, непродовольственные товары — на 0,64% и 8,58% соответственно.

Стоимость услуг в декабре выросла на 0,26%, за год — на 4,98%.

Окончательные итоги по инфляции в 2021 году Росстат представит 12 января 2022 года.

Ранее altapress.ru заметил, что цена на сливочное масло побила исторический максимум в Алтайском крае.