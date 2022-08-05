Проект НЛМК по поддержке сельского хозяйства направлен на производство 180 тыс. тонн молока в год

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) реализует проект поддержки сельского хозяйства. Компания завершает строительство комплексов молочного животноводства в Тверской и Калужской областях и Алтайском крае, работа которых позволит увеличить на 180 тыс. тонн в год обеспеченность населения натуральным молоком.

НЛМК выступает техническим заказчиком, организует проектное финансирование и управление строительством с использованием лучших практик автоматизации, экологичности и безопасности продукции, а также обеспечивает внедрение принципов бережливого производства для снижения потерь. Компания подобрала наиболее эффективное оборудование мировых производителей, которое позволяет достигать максимально возможную урожайность агрокультур в текущих климатических условиях, высокую продуктивность и качество молока.

Информация о строящихся объектах: три комплекса в Тверской области с общим поголовьем 25 тыс. голов ( дойное стадо — 8,6 тыс.) и объемом производства молока более 105 тыс. тонн в год. По количеству крупного рогатого скота это будет один из крупных аграрных кластеров. Для будущих сотрудников ферм строится жилой поселок с коттеджами и таунхаусами. Совместно с местными органами самоуправления завершается ремонт и строительство дорожной инфраструктуры.

с общим поголовьем 25 тыс. голов дойное стадо — 8,6 тыс.) и объемом производства молока более 105 тыс. тонн в год. По количеству крупного рогатого скота это будет один из крупных аграрных кластеров. Для будущих сотрудников ферм строится жилой поселок с коттеджами и таунхаусами. Совместно с местными органами самоуправления завершается ремонт и строительство дорожной инфраструктуры. комплекс в Алтайском крае с общим поголовьем 6 тыс. голов ( дойное стадо — 2,5 тыс.) и объемом производства молока более 30 тыс. тонн в год. В 2023 году будет завершен ремонт дорожной инфраструктуры , который ведет администрация Алтайского края.

с общим поголовьем 6 тыс. голов дойное стадо — 2,5 тыс.) и объемом производства молока более 30 тыс. тонн в год. В 2023 году будет завершен ремонт дорожной инфраструктуры который ведет администрация Алтайского края. реконструкция в Калужской области, которая обеспечит рост дойного стада с 2,4 тыс. до 4 тыс., общего поголовья — до 8 тыс. Сегодня на предприятии производится до 30 тыс. тонн молока в год , после завершения строительства мощность составит более 45 тыс. тонн молока в год.

Строительство всех объектов будет завершено во втором квартале 2023 года. В результате будет создано более 700 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 27 млрд рублей.

После окончания строительства эксплуатацией будут заниматься компании группы РУМЕЛКО. Мощности комплексов позволят группе войти в топ-5 производителей сырого молока в России.

РУМЕЛКО уже развивает растениеводство для обеспечения животных кормами, собственные корма закроют 80% потребности животноводческих комплексов. В Тверской, Калужской областях и Алтайском крае РУМЕЛКО владеет земельными участками общей площадью 47 тыс. гектаров. По итогам уборочной кампании в 2021 году сбор урожая составил около 135 тыс. тонн.

Для обеспечения растениеводства РУМЕЛКО эксплуатирует парк около 500 единиц современной самоходной и прицепной техники, в том числе 40 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 100 тракторов общей стоимостью 3,5 млрд руб.