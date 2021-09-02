2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Программа общего процветания: китайский лидер обязал магнатов «делиться»

Китайский лидер Си Цзиньпин недавно поставил во главу угла концепцию «общего процветания» — еще одну формулу для обозначения перераспределения богатства.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Она является частью возврата к основам коммунизма, отмечает Slate. В поле зрения правительства оказались не только технологические компании, но и супербогатые боссы. Магнаты умножают свои пожертвования, чтобы завоевать благосклонность власти.

Настало время «регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы с высоким доходом к пожертвованиям».

Богатым китайцам не потребовалось много времени, чтобы внезапно ощутить лихорадку благотворительности.

Так, Tencent пообещала 6,53 млрд евро на поддержку «общей программы процветания». Чэнь Лэй, директор Pinduoduo, объявил, что выделит 1,27 млрд евро на модернизацию сельского хозяйства и оживление сельских районов.

По данным Bloomberg, пожертвования китайских миллиардеров в 2021 году уже на 20% больше, чем в прошлом году.

«Больше всего их пугает то, что они не знают, сколько денег считается достаточным», — сказал один из руководителей благотворительной организации.

Единственное, что они могут сделать, это узнать, сколько дали их коллеги, и попытаться сделать то же самое.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым внешним силам, желающим поработить Китай. Лидер отметил — китайский народ выступает за справедливость и не боится насилия.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость