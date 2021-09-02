Программа общего процветания: китайский лидер обязал магнатов «делиться»

Китайский лидер Си Цзиньпин недавно поставил во главу угла концепцию «общего процветания» — еще одну формулу для обозначения перераспределения богатства.

Она является частью возврата к основам коммунизма, отмечает Slate. В поле зрения правительства оказались не только технологические компании, но и супербогатые боссы. Магнаты умножают свои пожертвования, чтобы завоевать благосклонность власти.

Настало время «регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы с высоким доходом к пожертвованиям».

Богатым китайцам не потребовалось много времени, чтобы внезапно ощутить лихорадку благотворительности.

Так, Tencent пообещала 6,53 млрд евро на поддержку «общей программы процветания». Чэнь Лэй, директор Pinduoduo, объявил, что выделит 1,27 млрд евро на модернизацию сельского хозяйства и оживление сельских районов.

По данным Bloomberg, пожертвования китайских миллиардеров в 2021 году уже на 20% больше, чем в прошлом году.

«Больше всего их пугает то, что они не знают, сколько денег считается достаточным», — сказал один из руководителей благотворительной организации.

Единственное, что они могут сделать, это узнать, сколько дали их коллеги, и попытаться сделать то же самое.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым внешним силам, желающим поработить Китай. Лидер отметил — китайский народ выступает за справедливость и не боится насилия.