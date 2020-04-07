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Экономика

Производитель лизунов начал разливать антисептики в бутылочки и отправлять в Москву

Томская компания запустила производство антисептиков для рук на базе собственного цеха детских товаров и игрушек, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Лизун (слайм).
Лизун (слайм).
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Директор «Новой химии» Анастасия Еремина отметила, что компания занималась производством тактильных материалов для детей на основе полимеров — кинетический песок, слаймы.

«В это непростое время на нашу продукцию резко снизился спрос. Изучив рынок и получив заявки от клиентов, мы приняли решение наладить производство антисептиков», — объяснила она.

По ее словам, производство удалось развернуть на базе имеющейся лаборатории. Рецептуру антисептика разработали сотрудники компании. На инвестиции потребовалось несколько миллионов рублей.

«Мы сможем сделать несколько сотен тысяч бутылочек объемом 100 мл. Первую поставку мы уже отгружаем. Большая часть клиентов находятся не в Томске. Прежде всего, крупные оптовые партии будут отправлены в Москву», — рассказала Еремина.

Ранее торговая сеть Fix Price сообщила о запуске масштабного производства защитных бытовых масок.

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