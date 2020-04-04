Торговая сеть, имеющая магазины в Алтайском крае, запустила масштабное производство главного дефицита

Торговая сеть Fix Price, у которой в Барнауле 27 магазинов, сообщила о запуске масштабного производства защитных бытовых масок. Представители сети обещают, что на прилавках магазинов маски появятся в середине апреля, рассказывает портал Retail.ru .

Заказ сейчас выполняют одновременно 6 фабрик, на каждой трудятся 200 человек. Производство находится в Китае, в провинции, которая вышла из карантина и там нет зафиксированных случаев заражения.

За одни сутки фабрики производят 600 тыс. масок. Ожидаемая партия — 10 млн штук. Представитель торговой сети объяснил, что сейчас специально заказывается транспорт, чтобы в кратчайшие сроки доставить продукцию в магазины по всей России.

Торговая сеть намерена начать их продажу уже в середине апреля. У сети работает интернет-магазин.

На фабрике «Авангард» в Барнауле шьют дефицитные маски. Altairegion22.ru

Маски до сих пор остаются большим дефицитом в Алтайском крае, большинство аптек их не продают. В то же время, как показало расследование altapress.ru, сырье для их массового пошива можно без проблем купить. Продается в том числе и современный материал в заводских рулонах — в общем, шей-не хочу.