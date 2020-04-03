Катастрофический дефицит медицинских масок в аптеках и больницах Алтайского края вызывает справедливый гнев граждан. Власти во главе с губернатором Виктором Томенко обещали изменить ситуацию, но пока безрезультатно. В то же время коммерсанты и ремесленники быстро отреагировали на скачок спроса на товары первой необходимости в условиях распространения Covid-19. Как убедился Altapress.ru, в Сети есть масса предложений — от дизайнерских защитных масок и сырья для массового пошива, до трехэтапной обработки огромных квартир.

Антисептик

На «Авито.Барнаул» медицинских масок в объявлениях нет. Несколько дней назад популярный ресурс отнес этот товар к категории, не подлежащих продаже. Об этом пользователя при обращении в поисковик информирует специальное уведомление.

Зато в разделе vip-объявлений много антисептика — просто сотни литров!

Например, пластиковая тара с жидкостью объемом 5 литров обойдется за 950 рублей. Продавец сообщает, что средство предназначено для обработки рук, тела и помещений, оно «соответствует всем санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям».

В Интернете есть множество объявлений о продаже антисептиков. «Авито»

Судя по дате выпуска на этикете, жидкость свежая — ее розлив проведен за день до размещения объявления. При этом продавец предупреждает: цены меняются каждый день. Он обещает скидки за большие объемы и доставку (!) по территории Алтайского края.

Другой «vip-антисептик»: небольшой флакон, цена в Барнауле — 520 рублей. На складе производителя, который находится на окраине Новосибирска, аналог отпускают по 350 рублей. Но минимальная партия — 756 флакончиков.

Маски

Здесь же есть предложения для более серьезных людей. Например, современный материал для пошива медицинских масок. Его в Барнауле отпускают в заводских рулонах по 3600 метров в каждом. Стоимость рулона 2 апреля составляла 102 тыс. рублей.

«Авито»

Купив такой рулончик, можно также «затариться» и собственно резинками для пошива масок. Если верить объявлению, бабины по 44 метра резинки в каждой можно забрать в одном из офисных зданий на ул. Короленко.

На этом же сайте объявлений — резюме о поиске работы «швея на маски». Свой труд человек с пятилетним опытом такого труда оценивает в 20 тыс. потенциальных рублей. Вот вам и готовый подпольный бизнес: ткань — резинка — швея — маски.

Объявление в Интернете о продаже самодельных масок. «Юла»

На ресурсе «Юла» целая ярмарка защитных масок. Ценник в Барнауле — от 100 рублей, но большинство продавцов просят по 150. Есть маски детские и взрослые, с рисунками и просто цвета хаки, двухслойные, а также многоразовые, которые, как пишет продавец, достаточно обдать кипятком и прогладить утюгом.

Объявление в Интернете о продаже самодельных масок. «Юла»

Для тех, кто мыслит категориями опта, есть свое предложение: антивирусные маски по 39 рублей за штуку. Правда, минимальная партия будет от 1 тыс. штук.

Самые дешевые маски предлагаются за 39 рублей. «Купи-Продай»

Дезинфекция

Кстати, есть актуальное предложение в первую очередь для жителей многоэтажек в Индустриальном районе, которые на днях массово попросили обработать подъезды в их домах.

Объявление в Интернете об оказании услуг дезинфекции в Барнауле. «Юла»

Всего за 2 тыс. рублей клининговое бюро в три этапа почистит и квартиры: сначала обработка паром, потом антисептиком, а следом — «бактерицидное облучение воздуха».

Как отмечено в объявлении, эксперт работает в защитном костюме и маске. В жилых помещениях площадью до 100 кв. метров процедура занимает до двух часов.