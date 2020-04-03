Антисептик
На «Авито.Барнаул» медицинских масок в объявлениях нет. Несколько дней назад популярный ресурс отнес этот товар к категории, не подлежащих продаже. Об этом пользователя при обращении в поисковик информирует специальное уведомление.
Зато в разделе vip-объявлений много антисептика — просто сотни литров!
Например, пластиковая тара с жидкостью объемом 5 литров обойдется за 950 рублей. Продавец сообщает, что средство предназначено для обработки рук, тела и помещений, оно «соответствует всем санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям».
Судя по дате выпуска на этикете, жидкость свежая — ее розлив проведен за день до размещения объявления. При этом продавец предупреждает: цены меняются каждый день. Он обещает скидки за большие объемы и доставку (!) по территории Алтайского края.
Другой «vip-антисептик»: небольшой флакон, цена в Барнауле — 520 рублей. На складе производителя, который находится на окраине Новосибирска, аналог отпускают по 350 рублей. Но минимальная партия — 756 флакончиков.
Маски
Здесь же есть предложения для более серьезных людей. Например, современный материал для пошива медицинских масок. Его в Барнауле отпускают в заводских рулонах по 3600 метров в каждом. Стоимость рулона 2 апреля составляла 102 тыс. рублей.
Купив такой рулончик, можно также «затариться» и собственно резинками для пошива масок. Если верить объявлению, бабины по 44 метра резинки в каждой можно забрать в одном из офисных зданий на ул. Короленко.
На этом же сайте объявлений — резюме о поиске работы «швея на маски». Свой труд человек с пятилетним опытом такого труда оценивает в 20 тыс. потенциальных рублей. Вот вам и готовый подпольный бизнес: ткань — резинка — швея — маски.
На ресурсе «Юла» целая ярмарка защитных масок. Ценник в Барнауле — от 100 рублей, но большинство продавцов просят по 150. Есть маски детские и взрослые, с рисунками и просто цвета хаки, двухслойные, а также многоразовые, которые, как пишет продавец, достаточно обдать кипятком и прогладить утюгом.
Для тех, кто мыслит категориями опта, есть свое предложение: антивирусные маски по 39 рублей за штуку. Правда, минимальная партия будет от 1 тыс. штук.
Дезинфекция
Кстати, есть актуальное предложение в первую очередь для жителей многоэтажек в Индустриальном районе, которые на днях массово попросили обработать подъезды в их домах.
Всего за 2 тыс. рублей клининговое бюро в три этапа почистит и квартиры: сначала обработка паром, потом антисептиком, а следом — «бактерицидное облучение воздуха».
Как отмечено в объявлении, эксперт работает в защитном костюме и маске. В жилых помещениях площадью до 100 кв. метров процедура занимает до двух часов.
Справка. Какие меры предпринимает власть
Напомним, в конце марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил в Барнауле швейную фабрику «Авангард». Ему доложили о начале производства медицинских масок — около 15 тыс. штук в сутки. Другое предприятие — «Алтайский трикотаж» — пообещало губернатору шить 1 тыс. медицинских масок в сутки.
Наша задача постараться удовлетворить потребности жителей края и медицинских работников. Должен быть двухмесячный запас на складах. Сейчас правительство закупило маски в Китае, они поступают в регионы. Страна — большая и потребности — тоже большие. Мы ко всем производителям обратились с просьбой помочь в этой работе. В свою очередь правительство края обязательно поддержит тех, кто откликнулся, — сообщил Томенко в комментарии для краевого издания «Алтайская правда».
Он поручил новому министру промышленности Сергею Химочке оказать предприятиям всю необходимую помощь.