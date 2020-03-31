Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта 1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жители барнаульских домов по соседству с первой зараженной попросили защитить их от коронавируса

31 марта в Индустриальном районе пройдет дезинфекционная обработка подъездов жилых домов. Об этом начали массово просить жители, видимо, испугавшиеся новости о том, что первые заразившиеся коронавирусом барнаульцы проживали неподалеку.

Уборка подъезда.
Уборка подъезда.
Altapress.ru

Информацию о предстоящей дезинфекции 30 марта на подконтрольных себе домах, расположенных в черте улиц Лазурная, Малахова и проезда Северный Власихинский, разместила управляющая компания «Грааль».

Обрабатывать будут все подъезды в течение нескольких часов. Жителей попросили убрать личные вещи и обувь, если они находятся на общей территории площадок.

Объявление о дезинфекции.
Объявление о дезинфекции.
altapress.ru

В управляющей компании пояснили, что это обычная мера профилактики в сложившейся ситуации, но при этом отметили, что просьб об обработках стало больше, после появившейся информации о первых зараженных коронавирусом в Барнауле.

Двое человек — муж и жена, прилетевшая больной из Доминиканской Республики, проживают в доме на проезде Южный Власихинский в густо населенном районе краевой столицы.

Не исключено, что обрабатывать подъезды будут повторно и на следующей неделе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость