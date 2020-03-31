Жители барнаульских домов по соседству с первой зараженной попросили защитить их от коронавируса

Информацию о предстоящей дезинфекции 30 марта на подконтрольных себе домах, расположенных в черте улиц Лазурная, Малахова и проезда Северный Власихинский, разместила управляющая компания «Грааль».
Обрабатывать будут все подъезды в течение нескольких часов. Жителей попросили убрать личные вещи и обувь, если они находятся на общей территории площадок.
В управляющей компании пояснили, что это обычная мера профилактики в сложившейся ситуации, но при этом отметили, что просьб об обработках стало больше, после появившейся информации о первых зараженных коронавирусом в Барнауле.
Двое человек — муж и жена, прилетевшая больной из Доминиканской Республики, проживают в доме на проезде Южный Власихинский в густо населенном районе краевой столицы.
Не исключено, что обрабатывать подъезды будут повторно и на следующей неделе.