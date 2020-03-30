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30 марта 4°C
Коронавирус

Стала известна история перемещений заболевшей Covid-19 жительницы Барнаула и ее мужа

Жительница Барнаула, которая стала первой заболевшей коронавирусом в регионе, прилетела из Доминиканской республики в Россию 19 марта. Уже на следующий день она вызвала скорую помощь и никуда, с ее слов, не выходила. Об этом стало известно altapress.ru от проверенного источника.

Больница, болезнь.
Больница, болезнь.
ССО.

19 марта женщина прибыла из Доминиканы в Москву, 20 марта — приземлилась в Барнауле.

В Алтайский край для медицинского наблюдения, как прибывшая из-за рубежа она не была передана ни в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ни в систему здравоохранения.

20 марта женщина почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала скорую помощь. От госпитализации отказалась. Врачи предупредили ее о соблюдении самоизоляции. Отмечается, что женщина — домохозяйка.

С ее слов, с этого дня она никуда не выходила, в гости к ней также никто не приходил. Дома они были вдвоем с мужем.

С 21 марта медики наблюдали за состоянием женщины дистанционно — по телефону и через домофон, так как заболевшая врачей в квартиру не допускала.

28 марта, учитывая регламентированные сроки обследования — на 10 сутки после прибытия из-за рубежа, у нее взяли анализ. Первичный результат был положительным. 29 марта «Вектор» подтвердил этот результат.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Среди контактных лиц женщины — ее супруг. С 20 по 28 марта он ходил на работу в офис. Режим самоизоляции не соблюдал, симптомов у него не было.

29 марта анализ показал у него первичный положительный результат на Covid-19. 30 марта это должны проверить в «Векторе».

Мужчина контактировал с десятью людьми: женой и коллегами в офисе.

Сейчас они оба находятся в Горбольнице № 5.

Также altapress.ru стало известно, что специалисты дезинфицируют подъезд дома по адресу проживание первых заболевший коронавирусом.

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