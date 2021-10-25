Производители предупредили о росте цен на гречку и овсянку из-за проблем в Алтайском крае

Российские производители круп предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья. Из-за подорожания сырья и упаковки цены могут вырасти на 10−20% уже в ноябре, пишет « Коммерсант ».

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» рассказал, что за последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100%, а российского сырья — на треть. Основное повышение цен наблюдается по гречке.

Кроме этого, причиной роста цен на гречку стали проблемы с ее урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за кг.

Гречка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень выросли на 36%.

В Минсельхозе отметили, что производители продуктов амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года.

Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае заметно подорожали пельмени.