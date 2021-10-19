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Экономика

В Алтайском крае за год заметно подорожали пельмени

Наиболее заметная динамика роста цены на пельмени в Сибири зафиксирована в Алтайском крае, пишет «ФедералПресс».

Пельмени.
Пельмени.
Дмитрий Лямзин

За прошедший год пельмени в СФО подорожали на 6,2% — до 296,9 рубля за кг. По стране они стоят 305,2 рубля за тот же объем, что на 9% больше, чем годом ранее.

Сильнее всего за год продукт подорожал в Алтайском крае — сразу на 10,5% (до 296 рублей за кг).

Дороже всего в Сибири пельмени стоят в Новосибирской области — 325,7 рубля за кг. Самый бюджетный вариант — в Омской области, 259 рублей.

10 лет назад этот товар стоил в Сибири дороже, чем в среднем по стране, — 156,1 рубля против 147,2 рубля за кг соответственно.

Ранее сообщалось, что на 25% подскочили цены на лекарства в России.

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