На 25% подскочили цены на лекарства в России

Цены на лекарства от ОРВИ, сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя, не входящие в перечень жизненно важных, выросли в январе-июне в среднем на 25%, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на исследование от RNC Pharma.

Производители утверждают, что повышали цены только на размер инфляции, а высокие цены в рознице объясняют спекулятивной реакцией рынка.

Например, существенно подорожали лекарства для профилактики ОРВИ: трекрезан вырос в цене на 41%, до 533 рублей за упаковку из десяти таблеток, а 20 таблеток — уже на 25%, до 914 рублей.

Нобазит стал дороже на 22% (616 рублей за упаковку).

Выросли цены на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя: курантил — на 39%, до 1,2 тыс. рублей за упаковку из 40 таблеток по 75 мг, а гепатромбин Г в форме мази и суппозиториев — на 34%, до 329 рублей и 343 рублей соответственно.

Аптека. Коронавирус. соцсети.

Подорожал также популярный витаминно-минеральный комплекс «Магне В6» — на 27%, до 692 рублей за упаковку в десять флаконов.

Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин объяснил рост стоимости желанием игроков рынка компенсировать издержки, вызванные фиксированными ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

В ФАС сообщили, что контролируют ситуацию с ценами не только на ЖНВЛП, но и на другие вне этого перечня, но рост цен за последние полгода прокомментировать не смогли.

Ранее altapress.ru писал, что в Алтайский край начали поставлять лекарства для больных, лечащихся от коронавируса на дому. Уже пришли партии «Умифеновира» (он же «Арбидол»), «Парацетамола» и мази «Виферон».