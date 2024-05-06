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Производство пищевых продуктов продолжает расти на алтайских предприятиях

Производство пищевых продуктов в Алтайском крае увеличилось почти на 4% увеличилось по итогам I квартала 2024 года. Благодаря опережающей динамике производства в индекс составил 103,8%, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Производство.
Производство.
Дмитрий Лямзин

Производство нерафинированных масел увеличилось на 34,4%. В период с января по март произведено почти 130 тыс. тонн продукции.

Темпы выпуска рафинированных масел возросли в 1,5 раза по сравнению с I кварталом прошлого года.

В рыбной промышленности индекс производства составил 110,9% к уровню прошлого года. Производство переработанной и консервированной рыбы составило 2876 тонны. Это на 3,7% больше объема, чем в 2023 году.

Зафиксировано увеличение объемов производства сыров (на 8,1%), макаронных и мучных изделий (на 4,6%), майонеза (на 4,6%), кондитерских изделий (на 3,2%) и мороженого (на 2,7%).

Индекс производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составил 105,0 % к уровню прошлого года. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты — 101,4 %, макаронных изделий — 104,6 %. Превышение прошлогоднего уровня производства достигнуто также по выпуску кондитерских изделий — 103,2 %.

Ранее мы рассказывали об алтайской промышленности и энергетике-2023 в цифрах и фактах.

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