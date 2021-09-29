Прокуроры активизировали выплату давнего и крупного долга банкротного алтайского племзавода

В дело вмешалась прокуратура Смоленского района. Задолженность племзавода перед сотрудниками составляла 3 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.
Еще в июне 2016 года Арбитражный суд Алтайского края признал предприятие банкротом, оно находится в стадии конкурсного производства.
В адрес конкурсного управляющего внесли представление с требованием устранить нарушений прав работников.
Благодаря прокурорским мерам задолженность погасили в полном объеме.
Ранее с помощью прокуратуры более 7,5 млн рублей долгов выплатили работникам бийского дорожно-строительного управления № 1.