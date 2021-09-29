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Экономика

Прокуроры активизировали выплату давнего и крупного долга банкротного алтайского племзавода

114 работников «Линевского племзавода» не получили честно заработанную зарплату за период с января по июнь 2017 года. Предприятие обанкротилось еще в 2016 году.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

В дело вмешалась прокуратура Смоленского района. Задолженность племзавода перед сотрудниками составляла 3 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Еще в июне 2016 года Арбитражный суд Алтайского края признал предприятие банкротом, оно находится в стадии конкурсного производства.

В адрес конкурсного управляющего внесли представление с требованием устранить нарушений прав работников.

Благодаря прокурорским мерам задолженность погасили в полном объеме.

Ранее с помощью прокуратуры более 7,5 млн рублей долгов выплатили работникам бийского дорожно-строительного управления № 1.

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