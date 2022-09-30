Промышленные предприятия Алтайского края подводят предварительные итоги визита в Турцию

На международной выставке машиностроения, станков и металлообрабатывающего оборудования «Maktek Eurasia 2022» в Турции представили возможности 10 предприятий Алтайского края и всего региона.

Рубцовский завод запасных частей

Гендиректор завода Станислав Кедик провел переговоры с несколькими компаниями по поставкам комплектующих для сельхозтехники в Россию, и наоборот — из Алтайского края в Турцию.

В результате одно из предприятий готово локализовать производство — по лицензионному договору передать право выпуска уникальных узлов Рубцовскому заводу запасных частей.

Станислав Кедик АМЗ «Алмаз»

«АЛТЭК»

Дмитрий Абалымов, председатель ассоциации «АЛТЭК», переговорил с производителями лифтового оборудования.

«Нас интересует только локализация. Мы модернизировали производство, у нас есть необходимое современное оборудование. Для эффективности оно должно работать 24 часа в сутки. Поэтому мы наметили несколько проектов, в том числе по производству деталей для лифтов», — рассказал он.

Турецкие компании в свою очередь заинтересованы в продаже лифтов в нашей стране совместно с российским партнером.

Дмитрий Абалымов. duma-barnaul.ru

«ЗИАС МАШИНЕРИ»

Компания производит 3Д-принтеры для выпуска песчаных литейных форм. У турецких предприятий компания вызвала большой интерес.

Управляющий собственник Николай Булгаков переговорил с рядом потенциальных партнеров.

«Программа минимум — заключить контракты на поставку самого оборудования в Турцию. Мы также планируем найти партнера, готового представлять интересы нашей компании в Турции», — сказал он.

«СибАрмаГаз»

Компания планируют организовать сборку горелок (устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горения) в Алтайском крае.

«У нас край котельщиков, и данный продукт производителям котлов интересен. Сегодня они закупают горелки в Нижнем Новгороде, Борисоглебске и Новосибирске. Рынку есть куда развиваться. У нас перевооружено все производство, и мы сможем решать эту задачу», — рассказал, директор по развитию Игорь Лихоткин.

«Глобал Логистик»

На подписание договора с турецкой компания «Смарт-Лог» (собственником фитинговых платформ и контейнеров, предоставляющим спектр услуг по доставке грузов из Европы в Россию через Турцию) вышла логистическая компания «Глобал Логистик».

«Договор запущен в работу. По приезду в Россию будет подписание, соответственно начнутся какие-то совместные проекты. Материала для изучения много», — поделился впечатлениями от работы в Турции заместитель директора «Глобал Логистик» Сергей Чуриков.

«Агроцентр»

Главный конструктор торгово-производственной компании «Агроцентр» Юрий Максимов провел восемь встреч с различными компаниями, три из которых назвал наиболее продуктивными и перспективными. Это производители и поставщики сельхозтехники «Тезкам», «Гидронет» и «Юкай».

«Мы договорились о совместных шагах, предоставлении дополнительной информации для дальнейшей работы. Это представители европейских компаний в Турции, они готовы нам оказывать услуги по закупу необходимых комплектующих» — рассказал Юрий Максимов.

«Комплекс Агро»

Генеральный директор компании «Комплекс Агро», производящей сельхозтехнику, Дмитрий Беляев провел шесть встреч.

«Мы нашли профильные компании, с которыми можно поработать. Например, те, которые занимаются производством гидроцилиндров. В том числе проговорили с ними возможность локализации производства в России. С турецким производителем посевных комплексом планируем пообщаться плотнее, чтобы обменяться опытом, изучить технологии», — рассказал Дмитрий Беляев.

Дмитрий Беляев. Дмитрий Лямзин

«Завод пищевого машиностроения»

Завод заключил контракт на поставку машины для скругления кромок TFON.

«Это позволит повысить качество, а главное безопасность производимой продукции для конечного пользователя, автоматизировав процесс скругления кромок, несомненно приведет в росту производительности труда на предприятии», — рассказал директор завода Александр Крюков.

Ранее крупный алтайский завод-экспортер набрал обороты после трехмесячного обвала.