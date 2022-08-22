В поисках покупателя. Производитель бытовой техники Bosch продаст заводы в России

Производитель бытовой техники Bosch продаст заводы в России. Компания ищет для них покупателя, сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на источники.

Активы Bosch заинтересовали нескольких ритейлеров. Но, отмечает издание, они посчитали стоимость предприятий завышенной.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — заявил один из собеседников.

Напомним, в России Bosch представлен как ООО «БСХ Бытовые приборы». У компании, которая производит в стране холодильники и стиральные машины, работают два завода под Санкт-Петербургом. Однако большинство деталей предприятия получали из Евросоюза.

Стоимость заводов составляет от 3,8 до 4,4 млрд рублей.