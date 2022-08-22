22 августа
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Экономика

В поисках покупателя. Производитель бытовой техники Bosch продаст заводы в России

Производитель бытовой техники Bosch продаст заводы в России. Компания ищет для них покупателя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
CC0

Активы Bosch заинтересовали нескольких ритейлеров. Но, отмечает издание, они посчитали стоимость предприятий завышенной.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — заявил один из собеседников.

Напомним, в России Bosch представлен как ООО «БСХ Бытовые приборы». У компании, которая производит в стране холодильники и стиральные машины, работают два завода под Санкт-Петербургом. Однако большинство деталей предприятия получали из Евросоюза.

Стоимость заводов составляет от 3,8 до 4,4 млрд рублей.

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