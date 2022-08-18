СМИ: «Магнит» намерен продавать просрочку

Компания «Магнит» ищет покупателя на просроченный товар, говорится в публикации. В продуктах, непригодных для употребления в пищу, могут быть заинтересованы производители кормов и удобрений.

Цель — к 2025 году снизить объемы продуктов, отправляющихся на полигоны. Для этого в компании планируют оптимизировать закупки, передавать продукты на переработку и продавать «просрочку» контрагентам.

«Мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность», — цитирует заявление «Магнита» Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель «Магнита» возглавила крупнейшую продовольственную сеть Сибири и Дальнего Востока.

Ранее она руководила сетями «Пятерочка» и «Магнит».

Причем «Пятерочка» в 2013-м под ее началом обогнала «Магнит» по выручке и по числу магазинов.