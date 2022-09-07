Крупный алтайский завод-экспортер набирает обороты после трехмесячного обвала

Завод «Кучуксульфат», входящий в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края и сокративший производство на 50% после введения антироссийских санкций, восстанавливается и, возможно, достигнет объемов прошлого года. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, отвечая на вопрос altapress.ru.

В чем причины обвала

О том, что производство сульфата натрия (употребляется при изготовлении, в частности, стиральных порошков) на заводе «Кучуксульфат» сократилось на 50%, ранее сообщал исполнительный директор союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

Он объяснил это отказом покупать алтайский продукт со стороны компаний Henkel и Procter&Gamble, покупавших до 70% продукции «Кучуксульфата».

Снижение объемов производства и реализации продукции на «Кучуксульфате» наблюдалось с марта по май включительно. «Предприятие связывало данную ситуацию, в первую очередь, с санкционной политикой», — объяснил и Вячеслав Химочка

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

За счет чего восстановление

В июне ситуация начала улучшаться — появились новые контрагенты как на российском, так и на зарубежных рынках.

«Благодаря этому в июле-августе „Кучуксульфат“ произвел и отгрузил продукцию практически на уровне июля-августа 2021 года. План объемов производства, согласно имеющимся заказам, на ближайшие два месяца составляет порядка 100% к аналогичному периоду 2021 года», — объяснил министр.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Просит ли предприятие помощи

За государственной поддержкой в текущем году «Кучуксульфат» не обращался.

«Предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики, что также дает возможность получать преференции при получении льготных кредитов», — также сообщил Химочка.

По его словам, предприятия-экспортеры могут получить различные меры поддержки, связанные как с освоением новых экспортных рынков, так и с развитием производственных мощностей для выпуска экспортоориентированной продукции.

В частности, Фонд развития Алтайского края запустил новую программу «Поддержка экспортеров», по которой предприятия могут получить льготный заем на сумму до 100 млн. рублей под 3% годовых.

Первый заем по этой программе получил крупный региональный производитель сельскохозяйственной техники — компания «Агроцентр».

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Что произошло с «Кучуксульфатом»

Экономические пертурбации на предприятии проходят на фоне изъятия акций у частных собственников в пользу государства — Федерального агентства по управлению государственным имуществом. К государству акции перешли по суду, инициатором которого была Генеральная прокуратура России.

Как ранее altapress.ru рассказывал, 29 августа переход собственности завершился юридически — в ЕГРЮЛ были внесены изменения.

Также с 29 августа генеральным директором «Кучуксульфата» является назначенный новым собственником Альберт Худайбирдин, ранее работавший в Башкирской содовой компании. Барнаульский филиал компании возглавил Николай Козик.

Бывшие собственники жестко комментировали изъятие у них акций, называя его откровенной конфискацией, они не были согласны с решением суда, прошедшего две инстанции. Их кассационная жалоба на него еще не рассмотрена. Ближайшая дата заседания — 15 сентября.

Напомним, «Кучуксульфат» — предприятие, расположенное в поселке Степное озеро БЛаговещенского района, является градообразующим. Много лет входило в топ-10 крупнейших налогоплательщиков, в 2021 году заняло 13-ю позицию рейтинга. Поставляло продукцию более чем в 30 стран мира. В состав предприятия входит ТЭЦ, прошедшая модернизацию.