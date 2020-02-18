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Экономика

Алтайская промышленность в январе пошла на спад

Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам января заметно просел. Он составил 95,6%, сообщает Алтайкрайстат. Почти пятипроцентное отставание означает наметившийся спад в промышленности региона. Отрицательную динамику показали отрасли и предприятия, которые раньше вытягивали этот показатель в плюс.

Презентация новых моделей на "Алтайвагоне".
Презентация новых моделей на "Алтайвагоне".
Анна Зайкова

Недавно назначенному промышленному министру Алтайского края Вячеславу Химочке есть над чем задуматься. Январский результат показал, что промышленность Алтайского края уже не стагнирует, а начинает падать. Является это общей тенденцией или сезонным явлением, покажет время.

В минус в январе ушли те отрасли, где присутствуют ведущие предприятия края. Например, производство кокса («Алтай-кокс») составило в январе 89,3%, производство вагонов («Алтайвагон») — 72,1%, Заметно также снижение на предприятиях химической промышленности и у алтайских производителей водки (83,8%).

Кроме того, отмечают в министерстве промышленности Алтайского края, из-за теплой зимы в январе 2020 года снизилось производство электроэнергии (88,3%), пара и горячей воды (89,3%), что также отразилось в снижении показателя ИПП.

Частично компенсировать потери смогли алтайские шинники (производство шин составило 107,3%), а также кожевенники (259,7%). Но в региональном минпроме особо отмечают январские успехи в металлургическом производстве (160%). Здесь хорошо поработали Рубцовский филиал «Алтайвагона», «Алтайский сталелитейный завод» и «Литком». Кроме того, в начале года открылось крупное литейное производство в Рубцовске на базе объединения предприятий «Алмаз».

«Благодаря открытию таких предприятий, как в Рубцовске, на Алтае сегодня формируется очень серьезное, массовое литейное производство с большим потенциалом», — прокомментировали в министерстве.

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