Алтайская промышленность в январе пошла на спад

Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам января заметно просел. Он составил 95,6%, сообщает Алтайкрайстат. Почти пятипроцентное отставание означает наметившийся спад в промышленности региона. Отрицательную динамику показали отрасли и предприятия, которые раньше вытягивали этот показатель в плюс.

Недавно назначенному промышленному министру Алтайского края Вячеславу Химочке есть над чем задуматься. Январский результат показал, что промышленность Алтайского края уже не стагнирует, а начинает падать. Является это общей тенденцией или сезонным явлением, покажет время.

В минус в январе ушли те отрасли, где присутствуют ведущие предприятия края. Например, производство кокса («Алтай-кокс») составило в январе 89,3%, производство вагонов («Алтайвагон») — 72,1%, Заметно также снижение на предприятиях химической промышленности и у алтайских производителей водки (83,8%).

Кроме того, отмечают в министерстве промышленности Алтайского края, из-за теплой зимы в январе 2020 года снизилось производство электроэнергии (88,3%), пара и горячей воды (89,3%), что также отразилось в снижении показателя ИПП.

Частично компенсировать потери смогли алтайские шинники (производство шин составило 107,3%), а также кожевенники (259,7%). Но в региональном минпроме особо отмечают январские успехи в металлургическом производстве (160%). Здесь хорошо поработали Рубцовский филиал «Алтайвагона», «Алтайский сталелитейный завод» и «Литком». Кроме того, в начале года открылось крупное литейное производство в Рубцовске на базе объединения предприятий «Алмаз».