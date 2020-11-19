Провал пенсионной реформы. «Справедливороссы» призвали вернуть старую систему выплат

Такое заявление сделал лидер думской фракции «Справеливой России» Сергей Миронов, сообщает «MK.RU». По словам депутата, реформа пенсионной системы, проведенная в 2018 году, не дала нужного эффекта, а все попытки исправить ее только ухудшают положение «нынешних и будущих пенсионеров».

Миронов в своем обращении к ГД РФ ссылался на исследования экономистов РАНХиГС. В нем сделан прогноз о неизбежном снижении пенсий с 2030 года в течение 20 лет.

К такому неутешительному выводу пришли замглавы Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин и научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем института Виктор Ляшок, о чем altapress.ru уже писал ранее.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

Эксперты подготовили научную работу «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе», в которой они утверждают, что правительству нужно срочно принять меры для повышения финансовой устойчивости пенсионной системы.

Уже сейчас в среднем страховая пенсия в стране с трудом превышает прожиточный минимум. Не секрет, что на него не так-то легко прожить.

Депутат отметил, что к 2020 году средний размер накопительной пенсии не будет превышать 1300 рублей. При этом, ситуацию не спасет даже такая непопулярная мера, как повышение пенсионного возраста на пять лет.

Бедность. Социальная защита. Pixabay.com

«Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась», — цитирует Миронова «MK.RU», со ссылкой на пресс-службу «Справедливой России».

Лидер думской фракции заявил, что в России была построенная «людоедская» система. У большинства россиян отнимают 22% доходов, но это не обеспечивает им достойную старость. При этом, решать проблему снижения пенсий государство привыкло за счет самих пенсионеров, в том числе будущих.

Бедность , безработица. СС0

Отметим, что депутат призвал вернуться к выплатам пенсии из бюджета, куда стоит направить и деньги из доходов россиян. Так, по его мнению, удастся снизить риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и параллельно «срежет» все нецелевые расходы, включая оплату «дворцов и раздутого штата ПФР».