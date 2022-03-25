25 марта
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Экономика

Проверка слухов. В сети пишут, что с 1 апреля людям вернут уплаченные в 2021 году налоги. Как на самом деле?

В интернете и мессенджерах распространяется новость: каждый россиянин сможет с 1 апреля вернуть уплаченные в прошлом году налоги — надо лишь отправить заявление. Один из сайтов обещает: это поможет множеству людей изменить свою жизнь к лучшему. Однако управление ФНС по Алтайскому краю такую возможность опровергло. Тем не менее кое-какие послабления по налогам для граждан уже приняты.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
1 В чем, собственно, недостоверность этой информации?

В рассылке сообщается: с 1 апреля граждане якобы могут вернуть уплаченные налоги, в том числе — налоги с зарплаты или «по процедуре ускоренного возмещения НДС».

При этом авторы сообщений обещают вернуть деньги по одному заявлению гражданина и в течение восьми дней.

В алтайском УФНС заверили: эта информация не соответствует действительности. Решения по возврате налогов физлицам (в том числе НДС!) нет.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com
2 А приняты ли хоть какие-то послабления по налогам для физлиц?

Да, приняты. Например, освобождены от НДФЛ доходы граждан в виде процентов по вкладам в банках, полученные в 2021 и 2022 годах. Речь, в частности, шла о процентных доходах на крупные вклады — больше 1 млн рублей.

И вот в этом (2022-м) и следующем годах эти доходы не будут включать в налоговые уведомления и предъявлять к уплате.

Кроме того, из-за резкого роста ставки ЦБ некоторые заемщики получили материальную выгоду — а по закону, с нее надо уплатить налог. И вот в 2021—2023 годах этот доход тоже освобождается от НДФЛ.

Вопрос о матвыгоде встал, в основном, у сотрудников банков, получивших ипотечный кредит у работодателя (то есть банка). Матвыгода может быть при ставке по кредиту меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ, объяснил сервис Сбербанка «Домклик» (на сегодня — ниже 13,33%). Но проблема касалась только работников банка, а не клиентов. Теперь же она снята.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru
Какие послабления приняты для бизнеса?

Их довольно много.

Например, налогоплательщики, осуществляющие внешнеторговую деятельность и операции на внутреннем рынке (юрлица и индивидуальные предприниматели), смогут возместить НДС в ускоренном порядке — но в пределах сумм, уплаченных в бюджет за предшествующий календарный год.

Другие новшества — актуальные и достоверные — налоговики советуют получать на сайте ФНС в разделе «Новости». Можно также узнать их по телефону горячей линии ФНС России 8−800−222−2222 (звонок бесплатный).

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