Проверка слухов. В сети пишут, что с 1 апреля людям вернут уплаченные в 2021 году налоги. Как на самом деле?

В рассылке сообщается: с 1 апреля граждане якобы могут вернуть уплаченные налоги, в том числе — налоги с зарплаты или «по процедуре ускоренного возмещения НДС».
При этом авторы сообщений обещают вернуть деньги по одному заявлению гражданина и в течение восьми дней.
В алтайском УФНС заверили: эта информация не соответствует действительности. Решения по возврате налогов физлицам (в том числе НДС!) нет.
Да, приняты. Например, освобождены от НДФЛ доходы граждан в виде процентов по вкладам в банках, полученные в 2021 и 2022 годах. Речь, в частности, шла о процентных доходах на крупные вклады — больше 1 млн рублей.
И вот в этом (2022-м) и следующем годах эти доходы не будут включать в налоговые уведомления и предъявлять к уплате.
Кроме того, из-за резкого роста ставки ЦБ некоторые заемщики получили материальную выгоду — а по закону, с нее надо уплатить налог. И вот в 2021—2023 годах этот доход тоже освобождается от НДФЛ.
Вопрос о матвыгоде встал, в основном, у сотрудников банков, получивших ипотечный кредит у работодателя (то есть банка). Матвыгода может быть при ставке по кредиту меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ, объяснил сервис Сбербанка «Домклик» (на сегодня — ниже 13,33%). Но проблема касалась только работников банка, а не клиентов. Теперь же она снята.
Их довольно много.
Например, налогоплательщики, осуществляющие внешнеторговую деятельность и операции на внутреннем рынке (юрлица и индивидуальные предприниматели), смогут возместить НДС в ускоренном порядке — но в пределах сумм, уплаченных в бюджет за предшествующий календарный год.
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