Проверка слухов. В сети пишут, что с 1 апреля людям вернут уплаченные в 2021 году налоги. Как на самом деле?

2 А приняты ли хоть какие-то послабления по налогам для физлиц?

Да, приняты. Например, освобождены от НДФЛ доходы граждан в виде процентов по вкладам в банках, полученные в 2021 и 2022 годах. Речь, в частности, шла о процентных доходах на крупные вклады — больше 1 млн рублей.

И вот в этом (2022-м) и следующем годах эти доходы не будут включать в налоговые уведомления и предъявлять к уплате.

Кроме того, из-за резкого роста ставки ЦБ некоторые заемщики получили материальную выгоду — а по закону, с нее надо уплатить налог. И вот в 2021—2023 годах этот доход тоже освобождается от НДФЛ.

Вопрос о матвыгоде встал, в основном, у сотрудников банков, получивших ипотечный кредит у работодателя (то есть банка). Матвыгода может быть при ставке по кредиту меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ, объяснил сервис Сбербанка «Домклик» (на сегодня — ниже 13,33%). Но проблема касалась только работников банка, а не клиентов. Теперь же она снята.