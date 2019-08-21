Прожиточный минимум пенсионера в Алтайском крае вырастет на 225 рублей

На ближайшей сессии краевого заксобрания 29 августа депутаты утвердят прожиточный минимум пенсионера в Алтайском крае, следует из повестки. По проекту, он составит 8894 рубля.

Показатель вырастет на 225 рублей — с 8669 рублей, которые утвердили на 2019 год.

В пояснительной записке объясняется: при расчете использованы данные Минтруда России о величине прожиточного минимума пенсионера:

в целом по России за I и II кварталы 2019 года,

в целом по России на очередной финансовый год,

в Алтайском крае за I и II кварталы 2019 года.

Новый порядок расчета утвердило правительство России в мае этого года, поскольку ранее, утверждали в кабинете министров, некоторые регионы принимали заниженные размеры прожиточного минимум пенсионеров. А от уровня этого показателя зависят социальные доплаты к пенсии.

Если раньше власти ориентировались на стоимость потребительской корзины, писала «Российская газета», то теперь учитывается прожиточный минимум и в самом регионе и в России в целом.