Прожиточный минимум пенсионера в Алтайском крае вырастет на 225 рублей

Показатель вырастет на 225 рублей — с 8669 рублей, которые утвердили на 2019 год.
В пояснительной записке объясняется: при расчете использованы данные Минтруда России о величине прожиточного минимума пенсионера:
- в целом по России за I и II кварталы 2019 года,
- в целом по России на очередной финансовый год,
- в Алтайском крае за I и II кварталы 2019 года.
Новый порядок расчета утвердило правительство России в мае этого года, поскольку ранее, утверждали в кабинете министров, некоторые регионы принимали заниженные размеры прожиточного минимум пенсионеров. А от уровня этого показателя зависят социальные доплаты к пенсии.
Если раньше власти ориентировались на стоимость потребительской корзины, писала «Российская газета», то теперь учитывается прожиточный минимум и в самом регионе и в России в целом.