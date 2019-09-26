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Экономика

Прожиточный минимум для пенсионеров могут чуть увеличить

Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Судя по проекту бюджета, прибавка окажется не сильно большой.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» прожиточный минимум для этой категории граждан составит 9311 рублей.

Отмечается, что в 2019 году прожиточный минимум пенсионеров ровняется 8846 рублям, сообщает РИА Новости.

Ранее Росстат назвал размер средних пенсий в регионах страны. Традиционно первые строчки по самым низким соцвыплатам приходятся на республики Северного Кавказа. Эти районы также характерны высокой безработицей и низкими средними зарплатами.

Самые высокие пенсии предсказуемо получают жители крайнего Севера — из-за доплат в силу сурового климата. Однако даже таких денег не хватает на то, чтобы прожить в России.

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