В Росстате рассказали, в каком регионе живут самые бедные пенсионеры

В Росстате рассказали, в каких регионах страны проживают самые богатые и бедные пенсионеры.

Самыми «богатыми» в РФ оказались пенсионеры Чукотки, Ненецкого автономного округа, Магадана и Камчатки.

По данным Росстата за первое полугодие 2019 года, на Чукотке средний размер пенсии — 24 тыс. 318 рублей, в Ненецком АО — 21 тыс. 605, на Магадане — 21 тыс. 553, на Камчатке — 21 тыс. 243 рублей.

А самыми бедными оказались пенсионеры Дагестана — здесь средний размер пенсии составляет 10 тыс. 922 рубля.

При этом среднестатистическая пенсия в целом по России по итогам первого полугодия составляет 14,1 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что страховые пенсии в РФ в 2020 году будут проиндексированы на 6,6%, а социальные — на 7%, пишет «Росбалт».

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

Средний размер пенсии в 2020 году в составит около 15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тыс. рублей.

Россияне могут поддерживать комфортный уровень жизни и на пенсии, если доход по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80−100 процентов от зарплаты, говорится в исследовании НПФ Сбербанка.