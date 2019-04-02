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Экономика

Путин готов дать Белоруссии $600 млн в кредит, чтобы та погасила долг перед Россией

Владимир Путин намерен предоставить Минску госкредит в размере до $600 млн, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам, пишет РБК.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
kremlin.ru

Также Силуанов рассказал, что Минск может получить кредит от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов.

В середине мая 2018-го объем долга Белоруссии перед Россией составил $6,3 млрд и около 60 млрд рублей, сообщал ТАСС. Просроченных обязательств перед Россией у Белоруссии нет.

В августе 2018 года первый вице-премьер Белоруссии заявил, что страна планирует рефинансировать 50% своих выплат по валютному долгу. «Наша стратегия состоит в том, чтобы не наращивать долг. Мы считаем идеальной конструкцию 50 на 50 процентов (половину выплачивать, половину рефинансировать)», — сказал он.

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