Путин готов дать Белоруссии $600 млн в кредит, чтобы та погасила долг перед Россией

Владимир Путин намерен предоставить Минску госкредит в размере до $600 млн, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам, пишет РБК.

Также Силуанов рассказал, что Минск может получить кредит от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов.

В середине мая 2018-го объем долга Белоруссии перед Россией составил $6,3 млрд и около 60 млрд рублей, сообщал ТАСС. Просроченных обязательств перед Россией у Белоруссии нет.



В августе 2018 года первый вице-премьер Белоруссии заявил, что страна планирует рефинансировать 50% своих выплат по валютному долгу. «Наша стратегия состоит в том, чтобы не наращивать долг. Мы считаем идеальной конструкцию 50 на 50 процентов (половину выплачивать, половину рефинансировать)», — сказал он.