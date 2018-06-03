Лукашенко обвинил Россию за попытку "приватизировать Победу"

По его словам, все народы Советского Союза внесли весомый вклад в победу над фашизмом.

"Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен", — цитирует белорусского лидера "Газета.ру".

Ранее altapress.ru писал, что президент Александр Лукашенко сообщил о готовности закрыть границу между Белоруссией и Россией.