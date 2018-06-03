Лукашенко обвинил Россию за попытку "приватизировать Победу"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России якобы предпринимают попытки приватизировать победу в Великой Отечественной войне. Этого быть не должно, заявил глава государства во время торжественных мероприятий на территории Брестской крепости, пишет агентство БЕЛТА.
По его словам, все народы Советского Союза внесли весомый вклад в победу над фашизмом.
"Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен", — цитирует белорусского лидера "Газета.ру".
Ранее altapress.ru писал, что президент Александр Лукашенко сообщил о готовности закрыть границу между Белоруссией и Россией.
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