Лукашенко обвинил Россию за попытку "приватизировать Победу"

Сегодня, 12:02.
Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России якобы предпринимают попытки приватизировать победу в Великой Отечественной войне. Этого быть не должно, заявил глава государства во время торжественных мероприятий на территории Брестской крепости, пишет агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by.

По его словам, все народы Советского Союза внесли весомый вклад в победу над фашизмом.

"Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен", — цитирует белорусского лидера "Газета.ру".

Ранее altapress.ru писал, что президент Александр Лукашенко сообщил о готовности закрыть границу между Белоруссией и Россией. 

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