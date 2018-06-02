Лукашенко пригрозил закрыть границу Белоруссии с Россией

— Они (Россия. — Ред.) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются, определятся — нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста", — цитирует президента БелТА.

Заявления Лукашенко — ответ на решение ФСБ разместить пограничников на границе с Белоруссией. После ввода Минском временного безвизового режима для граждан 80 стран, в Россию без прохождения погранконтроля и проверки документов хлынул поток жителей третьих стран.

Это произошло, потому что у Белоруссии на границе с РФ нет постоянных дислоцированных подразделений органов погранслужбы. По словам Лукашенко, "границы — это пережиток прошлого, который не приносит много пользы для общения людей".