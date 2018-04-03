Россия пригрозила ограничить ввоз картофеля из Белоруссии

Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в конце марта под видом белорусской продукции из города Столин в Брестской области на территорию России была ввезена 18-тонная партия картофеля египетского происхождения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



В связи с этим Россельхознадзор, как подчеркнули в ведомстве, выразил "серьезную обеспокоенность". "В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию белорусского картофеля в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", — пригрозили в ведомстве, заметив, что обнаруженная специалистами партия овощей из Египта "в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной продукции с карантинными для России объектами" будет возвращена Белоруссии.



