Россия пригрозила ограничить ввоз картофеля из Белоруссии

Россельхознадзор предупредил Белоруссию, что может приостановить импорт ее картофеля. В одной из таких партий, как рассказали в ведомстве, под видом белорусской продукции была обнаружена картошка из Египта, пишет РБК.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в конце марта под видом белорусской продукции из города Столин в Брестской области на территорию России была ввезена 18-тонная партия картофеля египетского происхождения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В связи с этим Россельхознадзор, как подчеркнули в ведомстве, выразил "серьезную обеспокоенность". "В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию белорусского картофеля в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", — пригрозили в ведомстве, заметив, что обнаруженная специалистами партия овощей из Египта "в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной продукции с карантинными для России объектами" будет возвращена Белоруссии.
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