Путин и Медведев раскрыли свои доходы

Доход Владимира Путина за 2018 год — 8,64 миллиона рублей, свидетельствуют данные декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В 2017 году доход президента составил 18,7 миллиона рублей.

Доходы и собственность Путина

В собственности главы государства две квартиры площадью 77 и 153,7 квадратных метра, а также два машино-места на 18 квадратных метров оба. Все это располагается на территории России.

Президент задекларировал два автомобиля ГАЗ М21, «Ниву» и автоприцеп «Скиф».

В 2015—2016 годах президент зарабатывал ежегодно около 8,9 миллиона рублей. В 2017 году его доходы резко возросли, что объяснили продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров, пишут РИА Новости.

Доходы и собственность Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев за прошедший год заработал 9,917 миллиона рублей. В собственности премьера — квартира в 367,8 квадратных метра и два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21. В длительной аренде у премьера находится земельный участок в 47 соток.

Супруга премьера в 2018 году ничего не заработала. При этом у нее в собственности — иномарка Volkswagen Golf и два машиноместа.

Доходы и собственность Пескова

Годовой доход пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова составил 12,795 миллиона рублей, а его жены, фигуристки Татьяны Навки — 218,6 миллиона, следует из декларации. Спортсменка владеет двумя земельными участками, двумя домами, тремя квартирами, одним гаражным местом. У нее есть два автомобиля Mercedes и мотовездеход.

Интерес США

Ранее конгрессмены США представили законопроект с требованием раскрыть доходы и сведения об имуществе президента России Владимира Путина. Инициативу назвали «Законом о транспарентности в отношении Владимира Путина».

В законопроекте предлагается раскрыть сведения о доходах президента и его семьи в России, так и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов интересуют «подставные» или посреднические структуры, «используемые Путиным для сокрытия информации от публичного раскрытия», а также «наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи», поддерживающие президента.

Пресс-секретарь президента отказался относиться к этому законопроекту серьезно. «Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу. Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — цитирует Пескова РИА Новости."Но вряд ли стоит к этому относиться серьезно.