Конгресс США заинтересовался активами Путина и его сторонников

Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте члена Палаты представителей Элизы Стефаник.

Стефаник и ее коллега Вал Деминг подготовили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».

Американская разведка должна собрать данные и предоставить доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях». Законопроект составлен в связи с утверждениями о якобы предпринимавшихся попытках России подорвать американскую демократию, пишет Lenta.ru.

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий», — объяснила Стефаник.

Как сообщает ABC News, в январе в Сенат был внесен законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в котором также содержалось требование представить информацию об имуществе Путина.

Декларация о доходах

Доходы Владимира Путина за 2017 год выросли почти на 10 млн рублей по сравнению с 2018-м и достигли 18,7 миллиона, свидетельствует декларация о доходах главы государства, размещенная на сайте Кремля.

Из списка недвижимого имущества исчез земельный участок площадью 1 500 кв. м, который Владимир Путин декларировал ежегодно. Отсюда и увеличение его доходов, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Остальные объекты недвижимости остались на месте: квартиры площадью 77 и 153 кв. м, гараж, два автомобиля ГАЗ М-21, «Нива» и автоприцеп «Скиф».