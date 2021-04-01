Президент РФ Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год, сообщает РИА Новости .

Все декларации будут опубликованы в установленные сроки.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны подавать сведения о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, пишет bfm.ru. После проверки сведения публикуются на официальных сайтах в течение 14 дней.

В прошлом году президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такое решение было принято из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции.