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Экономика

Путин и сотрудники администрации Кремля сдали декларации о доходах

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Все декларации будут опубликованы в установленные сроки.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны подавать сведения о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, пишет bfm.ru. После проверки сведения публикуются на официальных сайтах в течение 14 дней.

В прошлом году президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такое решение было принято из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

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