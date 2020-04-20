Путин лично проконтролирует выполнение своих задач по поддержке малого бизнеса

Президент России Владимир Путин будет контролировать выполнение поставленных им задач по поддержке малого бизнеса, сообщает РИА «Новости» .

Об этом заявил помощник главы государства Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1». В частности, речь идет о реализации программы льготного кредитования под ноль процентов.

Напомним, правительство России и Центробанк начали реализацию выдачи зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Согласно условиям, компании до 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: ставка первые шесть месяцев — 0%, а потом вырастет до 4%.

«Контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать выполнения поставленных им задач», — подчеркнул Орешкин.

Примечательно, что ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты, которые бизнесу пообещали из-за коронавируса.

К примеру, бизнес в Алтайском крае страдает от отказов банков в субсидиях на зарплату.

Орешкин, комментируя такие жалобы, отметил, что программа является новым инструментом и всегда требуется определенная донастройка. Он заверил, что «банки вовлечены в этот процесс».

Ранее эксперт по рынку труда отметил, что 80% малого бизнеса «загнется» к концу апреля.