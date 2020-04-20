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Экономика

Путин лично проконтролирует выполнение своих задач по поддержке малого бизнеса

Президент России Владимир Путин будет контролировать выполнение поставленных им задач по поддержке малого бизнеса, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом заявил помощник главы государства Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1». В частности, речь идет о реализации программы льготного кредитования под ноль процентов.

Напомним, правительство России и Центробанк начали реализацию выдачи зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Согласно условиям, компании до 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: ставка первые шесть месяцев — 0%, а потом вырастет до 4%.

«Контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать выполнения поставленных им задач», — подчеркнул Орешкин.

Примечательно, что ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты, которые бизнесу пообещали из-за коронавируса.

К примеру, бизнес в Алтайском крае страдает от отказов банков в субсидиях на зарплату.

Орешкин, комментируя такие жалобы, отметил, что программа является новым инструментом и всегда требуется определенная донастройка. Он заверил, что «банки вовлечены в этот процесс».

Ранее эксперт по рынку труда отметил, что 80% малого бизнеса «загнется» к концу апреля.

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