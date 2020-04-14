Путин назвал главные экономические проблемы коронавирусного периода

Президент России обозначил главные экономические проблемы в стране и во всем мире, вызванные глобальной эпидемией коронавируса. От распространения инфекции сокращается потребление, в том числе энергетическое, также вызывает беспокойство у президента стагнация банковского кредитования.

Эти темы Владимир Путин поднял на совещании с правительством России 14 апреля. Заседание посвящалось экономическим вопросам и было проведено в режиме видеоконференции, информирует сайт президента.

Первой и наиболее острой экономической проблемой Путин назвал сокращение потребительского спроса. По его словам, на рынке розничной торговли этот показатель упал на 35%. «Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение» — отметил президент.

Серьезной проблемой, по оценкам Путина, становится и сокращение энергопотребления. За первые 12 дней апреля в России оно снизилось на 5%. Предприятия перестали работать и стали меньше загружать свои мощности.

Объемы ипотечного кредитования в Алтайском крае сокращаются. Михаил Хаустов

К числу явных недостатков коронавирусного периода Путин отнес и сокращение банковского кредитования. По его мнению, «это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу».

Владимир Путин,

президент России:

Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках, резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах. Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями.

При этом Путин подчеркнул, что в России принята программа поддержки бизнеса, которая содержит широкий перечень мер и инструментов. За ее реализацию отвечает правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

После своего выступления Путин предложил министрам отчитаться о выполняемой работе. Однако эта часть экономического заседания в Кремле в стенограмме на сайте президента не приводится.