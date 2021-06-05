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Экономика

Путин назвал лучшие регионы России. Угадайте, есть ли в списке Алтайский край?

Президент России Владимир Путин в рамках презентации очередного инвестиционного рейтинга регионов России назвал лучшие на его взгляд края и области.

Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета в Белокурихе.
Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета в Белокурихе.
kremlin.ru

Напомним, что комплексный «Инвестиционный рейтинг регионов России» ежегодно готовит АСИ (Агентство стратегических инициатив), а его презентация проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В этом году в группу лидеров рейтинга вошли по совокупности показателей Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан и Санкт-Петербург. Путин назвал это закономерным результатом, так как в этих регионах сконцентрированы финансовые и людские ресурсы.

Но президент отметил и другие субъекты РФ, которые достигли определенного прогресса по отдельным направлениям. По развитию образования вперед выдвинулась Республика Мордовия. по созданию условия для ведения бизнеса — Удмуртия, по социальной защищенности — Новгородская область.

Президент также похвалил регионы, откуда люди не хотят уезжать в мегаполисы — Калининградскую область и Севастополь.

Грустно, что ни один из регионов Сибири, в том числе Алтайский край и Республика Алтай в число лидеров рейтинга не попали.

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